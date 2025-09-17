８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる

韓国８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計北京の１～８月経済統計、鉱工業は6.1％増中国北京経済マクロ経済統計NEW【車市場の注目ポイント】自動運転はＥ２Ｅへ傾斜 第11回中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計NEW２位争い、商用車で上積み 25年上期、ＥＶ普及と変化（下）タイ車両統計自動車電機NEW７月の流通業売上高、５％増の1564億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW７月ゴム生産量、前月比36.7％増の3.6万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産NEW貿易統計インフラ投資が年末に向け加速へ、識者指摘中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資政策・法律・規制小売りNEW二輪・三輪車販売、８月は6.2％増中国車両貿易統計二輪車NEW６～８月の失業率3.7％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW関税影響で出勤調整、対象者が２週間で倍増台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月ＩＣＴ輸出11％増、同月最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国の最新ニュースカカオ出資のインドネシア銀行、黒字転換韓国金融ＩＴ一般金融一般NEW李大統領の支持率54.5％、４週ぶり下落韓国政治統計政治一般中小・中堅企業の８割、改正労組法に否定的韓国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ