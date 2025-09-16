９月後半の石炭価格、1.7％安の103ドル

インドネシア９月後半の石炭価格、1.7％安の103ドル資源国・地域インドネシア業種資源関連タグインドネシア石油・石炭・ガス鉱業統計貿易貿易統計台湾ＩＴ企業、中国離れ加速 生産比率58％、経済部24年調査台湾経済マクロ経済貿易統計精密機器政治一般政策・法律・規制９月後半の石炭価格、1.7％安の103ドルインドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業車載動力電池の搭載量、８月は32％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品７月の宝石輸出42％増、９カ月連続で成長タイ鉄鋼貿易統計宝石・宝飾品日系の自動車生産５％減予測 25年は輸出向け低調、ＪＣＣ部会タイ車両統計自動車二輪車電機その他製造車部品ＧＦＴ輸出、１～８月は19％増の106億ドルカンボジア繊維貿易統計繊維インドネシアの最新ニュース官民連携の高速道路、来年は19件を入札インドネシア経済マクロ経済インフラ建設・プラント陸運財政国営石油、航空子会社の売却・統合を検討インドネシア運輸石油・石炭・ガス空運政策・法律・規制首都ＭＲＴ、沿線開発で中国交通建設と覚書インドネシア建設不動産建設・プラント陸運各国・地域のトップ記事香港「夜間経済」振興期待が再びPICK UP経済マクロ経済観光イベント政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾台湾ＩＴ企業、中国離れ加速独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計精密機器政治一般政策・法律・規制韓国賃金差、年齢上がるほど拡大PICK UP経済マクロ経済雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ