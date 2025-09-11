中国【マーケットリポート】キャンプ市場（前編）製造NEW国・地域中国業種製造関連タグ中国その他製造観光娯楽スポーツ関連トピックス・特集・連載マーケットリポートマーケットリポート【マーケットリポート】キャンプ市場（前編）中国製造その他製造観光娯楽スポーツNEW【マーケットリポート】基礎化学原料市場（後編）中国化学化学一般【マーケットリポート】基礎化学原料市場（前編）中国化学化学一般【マーケットリポート】スマート玩具市場（後編）中国製造ＩＴ一般その他製造娯楽【マーケットリポート】スマート玩具市場（前編）中国製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造娯楽【マーケットリポート】資源循環利用市場（後編）中国製造その他製造環境中国の最新ニュース中国企業の海外ＦＤＩが好調 24年は世界３位、アジア投資活発中国経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制広汽集団が欧州に部品配送センター、同社初中国広東車両自動車車部品NEW杭州市、ＡＩ端末市場を３千億元規模に中国浙江ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港ベーカリーが「両ソウ飯」独自PICK UPサービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW台湾日系、先端材料で協業探る独自PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造イベントNEW韓国「日韓関係の鍵は日本側に」PICK UP政治マクロ経済政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ