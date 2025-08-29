新空港へのメトロ延伸、ドナコープが調査へ

ベトナム新空港へのメトロ延伸、ドナコープが調査へ運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム陸運インフラ関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送鉄道の複線化第２期、諮問委が３区間承認タイ運輸インフラ陸運政策・法律・規制新空港へのメトロ延伸、ドナコープが調査へベトナム運輸インフラ陸運ロンタイン空港への新鉄道、中国交通が意欲ベトナム建設建設・プラント陸運空運ベトナム国境行き高速鉄道、広西で年内開通中国広西運輸陸運南部ランドブリッジ、26年に入札・着工へタイ運輸インフラ陸運海運政策・法律・規制ＬＲＴシャアラム線、年末開業へ＝運輸相マレーシア運輸インフラ設備投資陸運政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース屋根置き太陽光融資、中銀が金利補助に反対ベトナム公益電力・ガス・水道金融一般環境政策・法律・規制財政ＦＰＴと車載制御スマート、名古屋で新会社ベトナムＩＴ自動車二輪車ＩＴ一般車部品テイクオフ：ホーチミンから砂丘で知…ベトナム社会社会一般各国・地域のトップ記事中国中国発ＩＰコンテンツの台頭独自PICK UP媒体貿易娯楽メディア政策・法律・規制小売り香港中国車「紅旗」、香港に組立工場を開設かPICK UP車両自動車建設・プラント陸運台湾ＴＳＭＣへ供給狙い機密取得PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ