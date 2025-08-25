ＢＥＶ登録台数、７月は76％増の１万台

タイＢＥＶ登録台数、７月は76％増の１万台車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計自動車統計１～７月の車輸出、主力地域が２～４割増中国車両貿易統計自動車NEW自動車輸出、７月7.2万台に減少タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW７月の自動車生産、11.4％減 ３カ月ぶり減少、輸出向け伸びずタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWＢＥＶ登録台数、７月は76％増の１万台タイ車両統計自動車二輪車NEWＥＶ登録、１～７月に２万台 プロトン「ｅ．ＭＡＳ７」が首位マレーシア車両統計自動車電機環境NEW浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計タイの最新ニュース過半数が対カンボジア友好に否定的＝調査タイ社会統計社会一般外交NEWタクシン元首相無罪、不敬罪「証拠不十分」タイ政治政治一般政策・法律・規制ヤマハ、レジャーバイクの改良モデル発売タイ車両二輪車各国・地域のトップ記事中国コンサート４日で20万人動員PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス陸運空運観光娯楽メディアスポーツイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港政府がスポーツ協賛を厳格化PICK UP経済マクロ経済観光スポーツイベント政策・法律・規制NEW台湾サーバーの対米輸出が急成長独自PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ