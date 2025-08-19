保険浸透率、４～６月は1.79％に上昇

フィリピン保険浸透率、４～６月は1.79％に上昇金融国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン保険統計ＧＤＰ高度人材のビザ更新率５割 経済貢献、年6400億円と政府試算香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ2.8％増に減速、４～６月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制２ＱのＧＤＰ、2.8％増に減速 輸出は堅調も、観光低迷で消費減タイ経済マクロ経済全国80カ所で竣工・着工式典へ、総額７兆円ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制東南ア６カ国プラス成長、４～６月ASEAN経済マクロ経済貿易統計「ＡＩ国家」の実現目指す 第13次マレーシア計画始動（下）マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政フィリピンの最新ニュースメラルコと欧州系ＰＥ、電力小売制度で提携フィリピン公益電力・ガス・水道金融一般倉庫小売りメラルコの原子炉開発、米が270万ドル援助フィリピン公益電力・ガス・水道大統領、経済開発評議会の構成を見直しフィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国エンタメ・メディア業が伸びPICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア香港高度人材のビザ更新率５割PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制台湾原発再稼働、23日に住民投票PICK UP公益統計電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ