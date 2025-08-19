NNA ASIA

    インドネシア

    26年度予算案７％増の34兆円

    給食事業を倍増、5.4％成長目標
    インドネシア
    ＧＤＰ

