７月の二輪車販売台数、前年比8.7％増

インド７月の二輪車販売台数、前年比8.7％増車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車マクロ経済統計自動車統計江蘇省太倉の自動車輸出、１～７月は６割増中国江蘇車両貿易統計自動車陸運海運NEW７月の経済指標が伸び鈍化 需要不足や天候不順など響く中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW25年の成長率予想を上方修正 4.45％、ＡＩで輸出は24％増台湾経済マクロ経済統計NEW７月の乗用車販売、0.2％減 約34万台、業界は祭事商戦に期待インド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEW７月の二輪車販売台数、前年比8.7％増インド車両マクロ経済統計自動車二輪車NEWロシアでの中国車販売、中古車にシフト中国車両統計自動車インドの最新ニュースＩＢＭ、マハ州の量子コンピューティング支援インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW７月の輸出は7.3％増、米国向け２割増インド経済マクロ経済貿易統計NEW中国外相、インド訪問へインド政治政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国７月の経済指標が伸び鈍化PICK UP経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾25年の成長率予想を上方修正PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ