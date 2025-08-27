ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月）５カ国で前年同月上回る経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易環境関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計青島の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計広東省の３つの経済特区、45年で規模拡大中国広東経済マクロ経済統計１～７月の車輸入は３割減、縮小続く中国車両マクロ経済貿易統計自動車車部品【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り７月の輸出14.3％増、米国向けは減少続く香港経済マクロ経済貿易統計国境貿易、７月は５％増タイ経済マクロ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ５カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計環境【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ２％増、３カ月ぶり前年比プラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） インドネシア不調、２桁減続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ３カ国で上昇率加速シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） 前倒し需要で米国向け輸出増ASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出11％減、５カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースＤＢＳ銀、仕組債をトークン化シンガポール金融ＩＴ一般金融一般現地社と東急リバブル、日本市場への投資支援シンガポール建設不動産建設・プラントＳＢＩと日系、トークン化株式の取引基盤開発シンガポール金融ＩＴ一般金融一般各国・地域のトップ記事香港香園囲の混雑、対策に本腰運輸陸運観光社会一般政策・法律・規制中国格安スーパー巡る競争激化へPICK UP商業統計食品・飲料その他サービス小売り台湾原発再稼働視野に予備調査PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ