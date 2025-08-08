６月の失業率3.0％、３カ月連続で同水準

マレーシア６月の失業率3.0％、３カ月連続で同水準経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務失業率６月の失業率3.0％、３カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW企業のコンプラ重視強まる、規制の複雑化でニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWオークランドは失業率ＮＺ最悪、「刺激策を」ニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務６月失業率は3.7％、２カ月連続で改善フィリピン経済マクロ経済統計精密機器ガラス・セメント雇用・労務ＮＺ２Ｑ失業率、5.2％に悪化 ５年ぶり高水準ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務【月次リポート】全国（７月）中国経済マクロ経済マレーシアの最新ニュース文秀ホンダ、９月末まで全国で訴求ツアーマレーシア車両自動車二輪車イベントNEW日系バンが首都中心部に拡大 経産省が支援、モントキアラ線もマレーシア運輸ＩＴ一般電子・コンピューター陸運政策・法律・規制小売りNEWプロトン７月販売、前月比22.1％増の1.35万台マレーシア車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港大学新卒の平均年収618万円PICK UP経済マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務NEW台湾ＴＳＭＣの米投資に市場注目PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資事件NEW韓国韓越首脳「関係深め発展へ」PICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ