外貨準備、７月末は1057億ドルに減少

フィリピン外貨準備、７月末は1057億ドルに減少金融国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計貿易貿易統計７月の輸出7.2％増 電機・機械が好調、米国以外伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品車輸出、中西部の伸び顕著＝産業誘致で中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制上半期のコーヒー豆輸入額54％増＝ａＴ韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産６月の経常収支、黒字幅最大の142.7億ドル韓国経済マクロ経済統計経済３団体、25年成長率1.8～2.2％に引上げタイ経済マクロ経済貿易統計観光相互関税発動、米国と協議は進行中＝財相タイ経済マクロ経済貿易統計フィリピンの最新ニュース６日為替：＄１＝57.475ペソ（↑）フィリピン金融金融一般証券６月工業生産、量・額とも３カ月連続プラスフィリピン経済マクロ経済統計鉄鋼・金属その他製造三越ＢＧＣに限定店、高級鍋・茶葉を販売フィリピン商業食品・飲料イベント小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事中国７月の輸出7.2％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品香港ダイコクドラッグ、海外１号店をオープン日系企業進出独自PICK UP商業食品・飲料保健医療医薬品小売り台湾ＴＳＭＣ情報漏洩に業界激震PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ