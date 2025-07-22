中国【中国自動車白書】小鵬汽車（Xpeng）新ブランド弾みに復調、ＡＩを軸に独自路線車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】小鵬汽車（Xpeng） 新ブランド弾みに復調、ＡＩを軸に独自路線中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械NEW【中国自動車白書】上海蔚来汽車（ＮＩＯ） 低価格ブランド投入、海外展開を加速中国車両自動車【中国自動車白書】理想汽車 高級ＲＥＶで存在感、海外展開も中国車両統計決算自動車ＩＴ一般インフラ車部品【中国自動車白書】長城汽車 加速する海外開拓、現地生産を強化中国車両貿易統計自動車【中国自動車白書】ＢＹＤ 販売台数が中国トップに、運転支援分野でも攻勢中国車両貿易自動車ＩＴ一般建設・プラント【中国自動車白書】吉利汽車 事業再編にかじ、「１つの吉利」へ中国車両貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター中国の最新ニュース低温物流需要が拡大、企業は海外展開加速中国運輸貿易インフラ倉庫陸運海運空運一行ニュース（23日付）中国経済マクロ経済NEW国務院人事中国社会社会一般各国・地域のトップ記事中国中国ＩＰがコスプレでも勢い独自PICK UP媒体ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般イベントNEW香港訪日回復へ展示会で魅力発信独自PICK UP観光空運観光メディア社会一般スポーツイベントNEW台湾小売り・飲食の売上高が減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ