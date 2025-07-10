中国【中国自動車白書】理想汽車高級ＲＥＶで存在感、海外展開も車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国欧州自動車車部品ＩＴ一般統計インフラ決算関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025自動車統計【中国自動車白書】理想汽車 高級ＲＥＶで存在感、海外展開も中国車両統計決算自動車ＩＴ一般インフラ車部品NEWベンツの中国販売、４～６月は19％減中国車両統計自動車NEW一汽ＶＷの６月販売、15％増の16万台中国吉林車両統計自動車NEW６月ＣＰＩは0.1％上昇、５カ月ぶりプラス中国経済マクロ経済統計NEW６月のＰＰＩは3.6％下落、下げ幅拡大中国経済マクロ経済統計NEW現代自の米ＥＶシェア7.6％、３位に下落韓国車両統計自動車NEW中国自動車白書2025【中国自動車白書】理想汽車 高級ＲＥＶで存在感、海外展開も中国車両統計決算自動車ＩＴ一般インフラ車部品NEW【中国自動車白書】長城汽車 加速する海外開拓、現地生産を強化中国車両貿易統計自動車【中国自動車白書】ＢＹＤ 販売台数が中国トップに、運転支援分野でも攻勢中国車両貿易自動車ＩＴ一般建設・プラント【中国自動車白書】吉利汽車 事業再編にかじ、「１つの吉利」へ中国車両貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター【中国自動車白書】奇瑞汽車 相次ぐ海外生産計画、運転支援システムに本腰中国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品【中国自動車白書】北京汽車 自主ブランドのＮＥＶ強化で巻き返し中国車両統計自動車ＩＴ一般その他製造中国の最新ニュースゼロカーボン園区の建設加速へ、再エネ活用中国経済インフラ電力・ガス・水道金融一般環境政策・法律・規制NEW一行ニュース（９日付）中国経済マクロ経済NEWホテルの客室707万室に増加 錦江酒店が首位、高級化に課題中国観光統計その他サービス不動産観光NEW各国・地域のトップ記事香港皇崗で実質的「両地一検」PICK UP運輸インフラ設備投資陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾米との関税交渉、各界が注視PICK UP経済マクロ経済貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEW韓国グーグルと韓国ブランド協業PICK UPＩＴＩＴ一般小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ