ＢＹＤ、フィレンツェでＥＶバス引き渡し

中国深センＢＹＤ、フィレンツェでＥＶバス引き渡し車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国欧州自動車陸運関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＢＹＤ、フィレンツェでＥＶバス引き渡し中国深セン車両自動車陸運NEW小米ＥＶの６月販売、2.5万台以上中国北京車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの６月販売、2.4倍の4.8万台中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の６月販売、５カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、25％増の1.2万台中国北京車両統計自動車NEW中国の最新ニュース中国、新疆トップに陳氏中国新疆社会社会一般政策・法律・規制NEW外資の再投資に税額控除、28年末まで中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制NEW下期の不動産市場下げ拡大か 調査会社、販売面積を下方修正中国建設不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ