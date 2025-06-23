中国の希土類輸出規制、２万人が失業危機

インド中国の希土類輸出規制、２万人が失業危機製造NEW国・地域インド業種製造関連タグ中国インドその他製造鉱業貿易政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載揺れるレアアース供給の行方揺れるレアアース供給の行方中国の希土類輸出規制、２万人が失業危機インド製造貿易その他製造鉱業雇用・労務政策・法律・規制NEWレアアース磁石輸出74％減、中国５月中国資源貿易その他製造石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制ベルジャヤ、ペルリス州でレアアース採掘へマレーシア資源農林・水産鉱業北部の翡翠鉱山など標的、国軍が攻撃強化ミャンマー政治宝石・宝飾品鉱業政治一般軍事安定的な貿易関係の構築を 日本商会、中国政府に建議書中国経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制Ｇ７サミット、決裂は回避カナダ経済自動車ＩＴ一般鉱業政策・法律・規制軍事外交インドの最新ニュース石油の備蓄は数週間分確保、プリ石油相インド資源貿易石油・石炭・ガス軍事NEWパキスタンが米非難、イラン核施設攻撃パキスタン政治政治一般外交８業種生産高、５月は0.7％に減速インド経済マクロ経済統計化学一般鉄鋼・金属ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事中国乗用車の新車販売を上方修正PICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW香港国安法、外資が評価と高官PICK UP経済マクロ経済建設・プラント社会一般教育環境イベント文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾マツモトキヨシ、ＰＢに強み独自PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ