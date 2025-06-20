山東の１～５月経済統計、鉱工業は7.8％増

中国山東山東の１～５月経済統計、鉱工業は7.8％増経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易貿易統計山東の１～５月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW重慶の１～５月経済統計、鉱工業は5.1％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW貿発局、輸出の減速を予想 信頼感指数が下落、関税戦争影響香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW輸出外貨収益の預金、３～４月は229億ドルインドネシア金融貿易統計金融一般政策・法律・規制財政NEW上海の鉱工業生産、１～５月は4.8％増中国上海経済マクロ経済統計【中国自動車白書】吉利汽車 事業再編にかじ、「１つの吉利」へ中国車両貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター中国の最新ニュース中国の米国債保有額、２カ月連続減少中国金融統計金融一般NEW中工国際、カザフでソーダ灰工場２期受注中国北京建設化学一般設備投資建設・プラントNEWＮＩＯ、欧州５カ国に５モデル投入へ中国上海車両貿易自動車NEW各国・地域のトップ記事中国ネット通販年央セールが伸びPICK UP商業マクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス社会一般イベント政策・法律・規制小売りNEW香港貿発局、輸出の減速を予想経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾樫山、台中の第２期工場完成独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造設備投資雇用・労務更新各国・地域のトップ記事一覧へ