星之海、水酸化リチウムの試験生産開始

中国海南星之海、水酸化リチウムの試験生産開始化学NEW国・地域中国海南業種化学関連タグ中国化学一般建設・プラント設備投資中国の最新ニュース上海電気とシーメンス、上海合弁工場を拡張中国上海電機電機電力・ガス・水道設備投資建設・プラントNEW小売売上高が１年半ぶり伸び ５月の主要経済指標、政策効果で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW臨港新区が海底にＤＣ、洋上風力活用中国上海ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ