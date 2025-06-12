中国【中国自動車白書】奇瑞汽車相次ぐ海外生産計画、運転支援システムに本腰車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター貿易関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】奇瑞汽車 相次ぐ海外生産計画、運転支援システムに本腰中国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW【中国自動車白書】北京汽車 自主ブランドのＮＥＶ強化で巻き返し中国車両統計自動車ＩＴ一般その他製造【中国自動車白書】長安汽車 販売好調、海外事業を成長の柱に中国車両自動車【中国自動車白書】広州汽車 自主・合弁ともに苦戦、華為と提携も中国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信【中国自動車白書】東風汽車 販売不振継続、今年６割増狙う中国車両自動車ＩＴ一般【中国自動車白書】上海汽車 最大手から転落、新ブランドで再起へ中国車両自動車中国の最新ニュースクイック、上海の人事コンサル子会社を清算中国上海サービスその他サービス雇用・労務NEW食品業界の経営管理ＤＸ、27年に８割目標中国食品ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料政策・法律・規制NEW飲食店の海外進出加速か 市場急拡大、30年に80兆円超中国サービス統計食品・飲料その他サービス外食・飲食各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ