【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年５月

インド【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年５月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車小売り統計関連トピックス・特集・連載電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計トヨタの５月販売6.8％増、４カ月プラス中国車両統計自動車NEW日産の５月販売9.7％減、下げ縮小中国車両統計自動車NEW買い替え補助金打ち切る地域も、枠消化か中国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制財政小売りNEWホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる中国車両統計自動車NEW大湾区ＭＳが閉幕、過去最多の89万人が来場中国深セン車両統計自動車イベントNEW５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年５月インド車両統計自動車二輪車小売りNEW【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年４月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度インド車両自動車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年３月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年２月インド車両統計自動車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車インドの最新ニュースバングラ、来年４月総選挙バングラデシュ政治政治一般ＨＤＦＣ銀、貸出金利0.1ポイント引き下げインド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWがん治療のＴＭＣ、医療機器ウィプロと提携インド医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療医薬品各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ