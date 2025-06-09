【新型車発売情報】５月24～30日

中国【新型車発売情報】５月24～30日車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載新型車発売情報新型車発売情報【新型車発売情報】５月24～30日中国車両自動車NEW【新型車発売情報】５月９～23日中国車両自動車【新型車発売情報】４月26日～５月９日中国車両自動車【新型車発売情報】４月12～25日中国車両自動車【新型車発売情報】３月29日～４月11日中国車両自動車【新型車発売情報】３月15～28日中国車両自動車中国の最新ニュース【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（５） 第987回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW買い替え補助金打ち切る地域も、枠消化か中国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制財政小売りNEWスタバ、夏の定番ドリンクを５元値下げ中国サービス食品・飲料外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ