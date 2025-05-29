中国【中国自動車白書】長安汽車販売好調、海外事業を成長の柱に車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】長安汽車 販売好調、海外事業を成長の柱に中国車両自動車NEW【中国自動車白書】広州汽車 自主・合弁ともに苦戦、華為と提携も中国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信【中国自動車白書】東風汽車 販売不振継続、今年６割増狙う中国車両自動車ＩＴ一般【中国自動車白書】上海汽車 最大手から転落、新ブランドで再起へ中国車両自動車【中国自動車白書】第一汽車 現実路線にかじ、巻き返しに動き中国車両自動車設備投資車部品中国の最新ニュースマラソン消費、24年は26％増の３千億円超中国経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空業界に関税リスク、旅客機の調達鈍化も中国運輸貿易その他製造空運政策・法律・規制NEW中国自動車企業が組織再編へ、経営効率化中国車両自動車各国・地域のトップ記事香港ヘルスケア企業が香港視察独自PICK UP医薬貿易保健医療医薬品バイオイベント政策・法律・規制NEW台湾台湾のＭ＆Ａ取引額、81％増PICK UP経済マクロ経済統計金融一般証券NEW韓国「より広く深い日韓協力へ」PICK UP経済マクロ経済自動車観光選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ