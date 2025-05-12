【新型車発売情報】４月26日～５月９日

中国【新型車発売情報】４月26日～５月９日車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載新型車発売情報新型車発売情報【新型車発売情報】４月26日～５月９日中国車両自動車NEW【新型車発売情報】４月12～25日中国車両自動車【新型車発売情報】３月29日～４月11日中国車両自動車【新型車発売情報】３月15～28日中国車両自動車【新型車発売情報】２月28日～３月14日中国車両自動車【新型車発売情報】２月14～28日中国車両自動車中国の最新ニュース半導体製造委託、中国にシフト＝ＳＭＩＣ中国上海ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW北京の保障性賃貸住宅、今年は５万戸確保中国北京建設マクロ経済不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制NEW４月の新車販売は１割増 政策効果持続、新型車投入も増加中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国４月の新車販売は１割増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港ＣＡＴＬが20日に香港上場PICK UP車両自動車その他製造金融一般証券車部品NEW台湾機械設備、輸出額は4.7％増PICK UP製造貿易統計その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事一覧へ