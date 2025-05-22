中国【中国自動車白書】広州汽車自主・合弁ともに苦戦、華為と提携も車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信貿易関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】広州汽車 自主・合弁ともに苦戦、華為と提携も中国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW【中国自動車白書】東風汽車 販売不振継続、今年６割増狙う中国車両自動車ＩＴ一般【中国自動車白書】上海汽車 最大手から転落、新ブランドで再起へ中国車両自動車【中国自動車白書】第一汽車 現実路線にかじ、巻き返しに動き中国車両自動車設備投資車部品中国の最新ニューステイクオフ：中国自動車業界は何かに…中国社会自動車ＩＴ一般社会一般テイクオフ：中国にいると、スマート…中国社会社会一般NEWこんにゃく食品人気、健康志向の高まり受け中国食品食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事香港観光振興へ９スポットに焦点PICK UP観光観光政策・法律・規制NEW台湾ハイテク展、ＡＩが主役PICK UP独自ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW韓国国交60年で日韓相互レーン観光観光政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ