インド【月次リポート】インド（４月）経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済関連トピックス・特集・連載インドの月次リポートインドの月次リポート【月次リポート】インド（４月）インド経済マクロ経済NEW【月次リポート】インド（３月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（２月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（１月）インド経済マクロ経済政策・法律・規制【月次リポート】インド（24年12月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（11月）インド経済マクロ経済インドの最新ニュース４月製造業ＰＭＩは58.2、受注増で生産上向くインド製造統計その他製造米ウーバー、ナイキ主催の西部イベント支援インド運輸陸運社会一般スポーツイベントNEWロ大統領、年内にインド訪問へインド政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ