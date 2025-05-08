中国【中国自動車白書】上海汽車最大手から転落、新ブランドで再起へ車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】上海汽車 最大手から転落、新ブランドで再起へ中国車両自動車NEW【中国自動車白書】第一汽車 現実路線にかじ、巻き返しに動き中国車両自動車設備投資車部品中国の最新ニュースＢＹＤのセダン「秦」、４月販売は4.6万台中国深セン車両統計自動車NEWテイクオフ：中国の大型連休はどこに…中国社会社会一般NEW労働節の国内旅行者６％増 「過去最高の盛り上がり」に中国観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ