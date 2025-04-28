長安汽車、１Ｑは17％増益＝売り上げは減少

中国重慶長安汽車、１Ｑは17％増益＝売り上げは減少車両NEW国・地域中国重慶業種車両関連タグ中国自動車ＩＴ一般決算関連トピックス・特集・連載上海モーターショー上海モーターショー長安汽車、１Ｑは17％増益＝売り上げは減少中国重慶車両決算自動車ＩＴ一般NEWＣＡＴＬ、電池交換事業で自動車５社と協力中国福建車両自動車車部品広汽埃安のロボタクシー、ライダー10個搭載中国広東車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター陸運車部品ＢＹＤが攻勢、上海ＭＳで新型車続々発表中国深セン車両自動車上海ＭＳ、各社が安全性強調 安徽の事故受け、運転支援に一石中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベント事件日本勢も新モデル続々、「中国開発」前面に中国車両自動車イベント中国の最新ニュース航空各社がプレエコ投入、ビジネス利用狙い中国運輸空運観光欧州のＥＶ関税パネル設置、ＷＴＯ＝中国が提訴中国車両貿易自動車政策・法律・規制NEW１～３月の国内旅行者、26％増の延べ18億人中国観光統計観光各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ