３月失業率3.35％、２カ月連続上昇

台湾３月失業率3.35％、２カ月連続上昇経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率１～３月失業率は3.2％、２期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW３月失業率3.35％、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪３月失業率4.1％に上昇、失業者増加が響くオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食マカオ大、25年ＧＤＰ成長予測を下方修正マカオ経済マクロ経済統計財政台湾の最新ニューステイクオフ：早朝に爆竹の音や軽快な…台湾社会社会一般NEW相互関税の影響は機械業で深刻、中経院台湾経済マクロ経済貿易機械政策・法律・規制22日の為替、１米ドル＝32.498台湾元台湾金融金融一般NEW各国・地域のトップ記事タイ東芝、工場のＩｏＴ支援PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造機械NEWミャンマー国連機関、地震被災地の市場動向を報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料医薬品災害小売りNEW中国トランプ関税、日系は困惑PICK UP経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ