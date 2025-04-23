１～３月失業率は3.2％、２期連続

香港１～３月失業率は3.2％、２期連続経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率１～３月失業率は3.2％、２期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW３月失業率3.35％、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪３月失業率4.1％に上昇、失業者増加が響くオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食マカオ大、25年ＧＤＰ成長予測を下方修正マカオ経済マクロ経済統計財政貿易統計江蘇省のＧＤＰ、１～３月は5.9％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEWトランプ関税、日系は困惑 受注に影響も、対応模索続く中国経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW１～３月の車輸出、メキシコ向けが最多中国車両貿易統計自動車NEW１～３月失業率は3.2％、２期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW輸出受注、１Ｑで２番目高さ ＡＩ関連旺盛、米向け駆け込みも台湾経済マクロ経済貿易統計NEWコメ輸出、１～３月は30％減タイ農水貿易統計農林・水産NEW香港の最新ニュース中銀香港、投資移民制度で30億HKドル流入香港金融金融一般証券政策・法律・規制NEW反発、ハンセン指数は1.6％高＝香港株式香港金融金融一般証券生産力促進局、海外進出支援センター新設香港経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事タイ東芝、工場のＩｏＴ支援PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造機械NEWミャンマー国連機関、地震被災地の市場動向を報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料医薬品災害小売りNEW中国トランプ関税、日系は困惑PICK UP経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ