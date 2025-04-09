車メーカーはＨＶ戦略を、国士舘大・助川教授

タイ車メーカーはＨＶ戦略を、国士舘大・助川教授車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイインドネシア日本自動車マクロ経済貿易政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略日系自動車メーカーの動向中国ＥＶの世界戦略ＢＹＤのＥＶ販売、初の世界シェア首位へ中国車両統計自動車車部品NEW小鵬汽車がバーレーン進出、中東市場を開拓中国広東車両貿易自動車NEW東風汽車の３月販売、15％減の16.2万台中国湖北車両統計自動車ＩＴ一般その他製造車部品NEW上汽通用五菱の新車販売、１～３月は12％増中国広西車両統計自動車NEW一汽解放の24年は２割減益、資産の減損重し中国吉林車両統計決算自動車NEW車メーカーはＨＶ戦略を、国士舘大・助川教授タイ車両マクロ経済貿易自動車環境政策・法律・規制NEW日系自動車メーカーの動向トヨタの３月販売17％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW日産の３月販売25.9％減、12カ月連続減少中国車両統計自動車NEW車メーカーはＨＶ戦略を、国士舘大・助川教授タイ車両マクロ経済貿易自動車環境政策・法律・規制NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車ホンダ現法の荒井新社長、電動化推進に意欲ベトナム車両自動車二輪車ホンダマレーシア、社長に矢崎氏が就任マレーシア車両自動車雇用・労務タイの最新ニュース外食セントラル、25年売上高13％増狙うタイサービス決算設備投資外食・飲食ＭＲＴパープル線、南部延伸工事53％完了タイ運輸インフラ建設・プラント陸運NEW相互関税の影響8000億バーツ超、工業連盟タイ経済マクロ経済貿易自動車二輪車化学一般機械NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ