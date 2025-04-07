日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米国向け24年輸出21兆円、自動車が28％日本経済貿易自動車電子・コンピューター食品・飲料農林・水産【書籍ランキング】３月20日～３月26日日本社会社会一般NEW日本産業界に困惑と怒り「もうめちゃくちゃだ」日本経済貿易自動車電子・コンピューター鉄鋼・金属政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港相互関税、香港の貿易に影響PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWミャンマー軍政トップが首脳会議出席、支援協議PICK UP政治社会一般事件政治一般外交災害NEW中国米相互関税が経済押し下げへPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ