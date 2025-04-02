中国【月次リポート】華東（３月）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載中国の月次リポート中国の月次リポート【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】華北・東北（３月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華東（３月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華南（３月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】全国（２月）中国経済マクロ経済【月次リポート】華北・東北（２月）中国経済マクロ経済中国の最新ニュース理想汽車の１Ｑ販売、15.5％増の9.2万台中国北京車両統計自動車NEW一行ニュース（１日付）中国経済マクロ経済NEW新薬業界が曲がり角、進む「同質化」開発中国医薬保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー60時間超下敷き５歳児救出、ミャンマー地震PICK UP社会社会一般事件災害NEW中国大手茶系飲料が地方開拓PICK UPサービス決算食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食NEW香港北部都会区に関心表明22件PICK UP建設ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ