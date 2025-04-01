１～２月の物流総額、5.9％増の55兆元

中国１～２月の物流総額、5.9％増の55兆元運輸NEW国・地域中国業種運輸関連タグ中国倉庫陸運海運空運小売り統計貿易貿易統計１～２月の物流総額、5.9％増の55兆元中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運小売りNEW１～２月の鉄道貨物輸送、微増の８億トン中国運輸統計陸運海運空運NEW車業界が10年で７社に集約か ＢＹＤ・吉利が市場主導へ中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品NEW２月の香港ドル預金2.1％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW２月製造業景気指数は「緑」、前月から上昇台湾経済マクロ経済統計NEW24年の港湾貨物輸送量、3.7％増に中国運輸統計設備投資倉庫陸運海運中国の最新ニュース１～２月の鉄道貨物輸送、微増の８億トン中国運輸統計陸運海運空運NEWテイクオフ：ひとりは金を、ひとりは…中国社会社会一般NEW中国中免の24年は36％減益、売り上げ低迷中国北京商業決算食品・飲料政策・法律・規制小売りNEW各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ