２月失業率3.34％、６カ月ぶり上昇

台湾２月失業率3.34％、６カ月ぶり上昇経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率域外からの労働者に労組反発 雇用を圧迫、受け入れ制限求める香港経済マクロ経済建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食NEW２月失業率3.34％、６カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW雇用減少、追加利下げの理由にならずかオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制本日のオーストラリア１行情報（21～23日付）オーストラリア経済マクロ経済一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済豪失業率２月横ばい、高齢層の就業者が減少オーストラリア経済統計雇用・労務台湾の最新ニュース台湾が「ダーティー15」入りか、政府は対応策台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政外交NEW民間資本の公共建設投資、24年は1588億元台湾建設建設・プラント政策・法律・規制財政NEW２月通貨供給、Ｍ１Ｂ伸び率は3.10％台湾金融マクロ経済統計金融一般各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ