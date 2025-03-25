遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増

中国遼寧遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化マレーシア経済マクロ経済統計２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計中銀、政策金利を据え置き＝４会合連続台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産インフレ率予測、0.3～1.3％に据え置きタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制貿易統計遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW２月の国境貿易20％増、ミャンマー以外好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品２月の輸出額は14％増、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計地場企業は米国投資を、輸出急増で＝貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース中国本土の金融センターランク、上海が首位中国金融統計金融一般NEW中国で食べ放題店が活況、コスパ重視で中国サービス食品・飲料その他サービス社会一般外食・飲食NEW日本産レゾルシノール、不当廉売関税を延長中国化学貿易化学一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ