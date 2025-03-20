【ＪＣＣ便り】農水産食品部会・生活産業部会、講演会＆懇親会を共催

タイ【ＪＣＣ便り】農水産食品部会・生活産業部会、講演会＆懇親会を共催経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本イベント関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】農水産食品部会・生活産業部会、講演会＆懇親会を共催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】労務委員会、賃金労務実態調査実施について協議タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】情報通信部会、デジタル関連施設見学会を実施タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】建設部会、タイの中国系企業に関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】工業団地連絡協議会、タイ労働法に関するセミナーを開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】商社部会・農水産食品部会・機械部会、合同講演会＆懇親会を開催タイ経済イベントタイの最新ニュース25年はコーヒー８万トン輸入へ、供給不足でタイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産航空Ｍジェット、今年は45億円投資計画タイ運輸空運NEWマクドナルド、売上過去最高 今年は店舗拡大に31億円投入タイサービス食品・飲料設備投資環境外食・飲食各国・地域のトップ記事香港立法会選挙、投票率が焦点にPICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙台湾予算案削減、「不適切」５割PICK UP政治マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制財政韓国サムスン「株主価値の向上へ」PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機各国・地域のトップ記事一覧へ