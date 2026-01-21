【ＪＣＣ便り】電気部会、自動化投資に関する講演会を開催

タイ【ＪＣＣ便り】電気部会、自動化投資に関する講演会を開催経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本イベント関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】電気部会、自動化投資に関する講演会を開催タイ経済イベントNEW【ＪＣＣ便り】ＪＣＣ会員企業によるタイ南部洪水支援の状況を調査タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】運輸部会、タイのＭ＆Ａ動向に関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】第４回工業団地連絡協議会開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】情報通信部会、ダイキン工場見学会を実施タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、スタートアップ企業とのマッチングイベント開催タイ経済イベントタイの最新ニュースＡＮＡ、成田―バンコク線を週４往復増便へタイ運輸空運NEW12月の産業景況感88.2、２カ月ぶり下落タイ経済マクロ経済統計自動車政策・法律・規制車部品NEW首相、事故相次ぐイタリアンタイに強い不満タイ建設建設・プラント陸運事件政策・法律・規制災害NEW各国・地域のトップ記事香港25年の訪日旅客数252万人PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社、売上高の記録更新PICK UP運輸決算空運観光NEW韓国25年の訪日韓国人客946万人PICK UP観光観光NEW各国・地域のトップ記事一覧へ