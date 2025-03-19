２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減

韓国２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易貿易統計２月の空港旅客450万人、前年同月比７％増香港運輸統計空運NEW12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計NEW２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減韓国経済マクロ経済貿易統計NEW成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW２月ＩＣＴ輸出1.2％増、パソコンなど好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW貿易開発公社、リーザル会長の続投発表マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW韓国の最新ニュース斗山エナ、サウジガス発電所のＥＰＣ受注韓国建設建設・プラントテイクオフ：尹錫悦（ユン・ソンニョ…韓国社会社会一般NEWロッテネスレコリア、26年３月で運営終了韓国食品食品・飲料各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ