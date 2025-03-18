小売売上高の伸びが拡大

中国小売売上高の伸びが拡大１～２月の経済指標、政策支援でPICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機医薬品鉄鋼・金属精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラント陸運ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食科学園区の売上高が最高更新 24年、ＡＩ効果＝ＩＣは２桁増台湾経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器現代自の海外法人、年間売上高8.2％増韓国車両統計自動車２月の電動車生産、前年比3.5％減７千台インドネシア車両統計自動車電機［資料］インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品失業率小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食２月の就業者13.6万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１月の失業率3.1％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符オーストラリア経済統計雇用・労務財政１月失業率4.3％、６カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政貿易統計国内空港の24年旅客数、16％増の14.6億人中国運輸貿易統計空運１～２月のエネルギー生産、原炭は7.7％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食２月の輸出額は7.6％増加 ２カ月ぶりプラス、非電子回復シンガポール経済マクロ経済貿易統計２月の輸出額、前年比14％増 米国関税に懸念も堅調な伸び記録インドネシア経済マクロ経済貿易統計英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品中国の最新ニュース抗アレルギー薬の需要急増、花粉シーズンで中国医薬ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般環境航空貨物の順豊航空、保有機材が90機に中国深セン運輸空運中国の新車市場、「40年まで成長維持へ」中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ