中聯雲港、広東でデータセンター１期着工

中国広東中聯雲港、広東でデータセンター１期着工ＩＴ国・地域中国広東業種ＩＴ関連タグ中国建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信マクロ経済設備投資中国の最新ニュース消費喚起へ消費者ローン強化、貸出拡大も中国金融金融一般政策・法律・規制小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食郵政業務の売上高、２月は24.9％増中国運輸統計倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ