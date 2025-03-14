新エネ産業向け投資、24年は54％減

中国新エネ産業向け投資、24年は54％減公益国・地域中国業種公益関連タグ中国自動車その他製造電力・ガス・水道マクロ経済統計自動車統計新エネ産業向け投資、24年は54％減中国公益マクロ経済統計自動車その他製造電力・ガス・水道２月の産業景況感、利下げで20カ月で最高タイ経済マクロ経済統計１～２月新車販売、31％増 支援措置失効も商用車が下支えベトナム車両統計自動車１月ゴム生産量、前月比20.8％減の３万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産企業の雇用意欲、２Ｑは上向き 政府支援策で採用計画見直しもシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務車載動力電池の搭載量、２月は94％増中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道陸運車部品中国の最新ニュース冬季運動会エンブレム募集、賞金最高５万元中国遼寧社会社会一般スポーツイベント政策・法律・規制商務省、米ウォルマートと面談＝国営媒体中国商業貿易繊維政策・法律・規制小売り一汽アウディ販社、中升と販売店増設で提携中国吉林車両自動車ＩＴ一般その他サービス小売り各国・地域のトップ記事中国風力発電機の輸出が過去最高PICK UP公益貿易統計その他製造機械インフラ電力・ガス・水道建設・プラント社会一般香港中央が議員に「能力」求めるPICK UP政治統計社会一般政治一般選挙台湾台湾コーヒー産業は分業を独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ