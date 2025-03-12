追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符

オーストラリア追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア統計財政雇用・労務失業率１月の失業率3.1％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務追加職の３割は公共部門、雇用健全性に疑問符オーストラリア経済統計雇用・労務財政１月失業率4.3％、６カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ目標「５％前後」維持 景気下支えへ財政赤字を拡大中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政【月次リポート】マレーシア（２月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】フィリピン（２月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ電力・ガス・水道金融一般陸運環境政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースＮＺ与党、公務部門の多様性義務付け撤廃かニュージーランド社会社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW保険会社は国民搾取やめよ、首相が批判オーストラリア金融金融一般保険政策・法律・規制災害豪３月消費者マインド４％上昇、利下げ寄与オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般外交災害各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へPICK UPＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ