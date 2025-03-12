ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月）12％減、主要３カ国で２桁マイナス車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計３月の乗用車販売大幅増へ、新車投入が寄与中国車両統計自動車江淮汽車の２月販売、５カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車一汽解放の２月販売、２倍の2.5万台中国吉林車両統計自動車安徽合肥、24年の常住人口が１千万人超え中国安徽社会統計社会一般２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の工場設立８％減、投資額５カ月ぶり増タイ経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） 12％減、主要３カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 輸出６％増、４カ国で前年上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） マレーシア、８カ月ぶり首位ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュースバイオ技術ちとせ、割当増資で73億円調達シンガポール化学ベンチャー化学一般バイオ証券環境米への再生可能燃料輸出に懸念、規制変更でシンガポール資源貿易石油・石炭・ガス空運環境政策・法律・規制テイクオフ：ビザなし渡航可能な旅券…シンガポール社会社会一般各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ