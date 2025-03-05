上海港、自動車取扱台数で初の世界首位

中国上海上海港、自動車取扱台数で初の世界首位運輸NEW国・地域中国上海業種運輸関連タグ中国自動車海運統計貿易自動車統計上海港、自動車取扱台数で初の世界首位中国上海運輸貿易統計自動車海運NEW北汽新能源の２月販売、５倍の6227台中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、２月は23％増中国広西車両統計自動車NEW２月新車販売７カ月ぶりプラス、春節のずれで台湾車両統計自動車NEWＴＭＴ、タイの新車販売台数を一部修正タイ車両統計自動車NEW運営コスト増が最大の懸念 華人商議所調査、消費者転嫁もマレーシア経済マクロ経済統計自動車雇用・労務NEW貿易統計上海港、自動車取扱台数で初の世界首位中国上海運輸貿易統計自動車海運NEW華南の米系企業、76％が中国で再投資計画中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEWハラル工業団地の投資額、累計167億リンギマレーシア経済統計食品・飲料不動産文化・宗教政策・法律・規制NEWＬＮＧ輸出先、10～12月も日本が首位堅持マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW25年成長率は4.7％に減速見込み＝ＩＭＦマレーシア経済マクロ経済統計NEW運営コスト増が最大の懸念 華人商議所調査、消費者転嫁もマレーシア経済マクロ経済統計自動車雇用・労務NEW中国の最新ニュース中国、米農産品に最大15％の追加関税発動へ中国経済貿易ＩＴ一般食品・飲料その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW米企業、中国市場発展を楽観視＝民間機関中国経済マクロ経済決算ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般設備投資政策・法律・規制富裕層が２年連続減少 不動産低迷など影響、移住計画も中国経済マクロ経済統計金融一般証券不動産社会一般各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ