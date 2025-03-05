インド【月次リポート】インド（２月）経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済関連トピックス・特集・連載インドの月次リポートインドの月次リポート【月次リポート】インド（２月）インド経済マクロ経済NEW【月次リポート】インド（１月）インド経済マクロ経済政策・法律・規制【月次リポート】インド（24年12月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（11月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（10月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（９月）インド経済マクロ経済インドの最新ニュース２月乗用車販売、マヒンドラが２位に浮上インド車両統計自動車ブータン初の鉄道敷設計画、報告書が承認待ちインド運輸インフラ建設・プラント陸運ジンダルパワー、再建中の火発会社を買収へインド公益鉄鋼・金属電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー対ロ関係強化で中国依存回避政治インフラ設備投資政治一般外交NEW中国ヒト型ロボットの高度化進行PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器機械政策・法律・規制NEW香港新光戯院が閉館PICK UP社会不動産観光娯楽社会一般文化・宗教NEW各国・地域のトップ記事一覧へ