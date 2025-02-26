豪財相、米財務長官と関税免除の交渉へ

オーストラリア豪財相、米財務長官と関税免除の交渉へ経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般貿易政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後頼総統、トランプ氏巡り「衝撃を機会に」台湾政治貿易政治一般政策・法律・規制軍事政策金利0.25％引き下げ 年2.75％、景気減速の懸念強く韓国金融金融一般トランプ式改革、オーストラリアで割れる評価オーストラリア政治石油・石炭・ガス鉱業文化・宗教政治一般豪財相、米財務長官と関税免除の交渉へオーストラリア経済貿易金融一般政策・法律・規制外交トランプ氏、中国の対米投資制限＝ＡＩなど中国経済ＩＴ一般保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制対米タイヤ輸出、関税引上げでも５％増予測タイ車両貿易自動車ゴム・皮革車部品オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕中国は豪に軍事力誇示、演習で民間49機迂回オーストラリア政治政治一般軍事外交〔政治スポットライト〕中国、豪ＮＺ間の軍事演習で豪政府に反発オーストラリア政治政治一般外交豪１月ＣＰＩ2.5％上昇で横ばい、コアは加速オーストラリア経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ