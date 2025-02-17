ビンＦ24年の販売2.9倍、25年も倍増目指す

ベトナムビンＦ24年の販売2.9倍、25年も倍増目指す車両NEW国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム自動車統計自動車統計機械産業の25年生産額5.5％増へ、業界団体中国製造貿易統計自動車その他製造精密機器機械NEWＧＭ系工場が生産停止へ ＩＣＥＶ不振、押される合弁中国車両統計自動車小売りNEWサービス３業種売上高、４Ｑはそろって過去最高台湾経済マクロ経済統計決算NEW米追加関税に大手が警戒感 輸出コスト増で、現地生産も加速韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWビンＦ24年の販売2.9倍、25年も倍増目指すベトナム車両統計自動車NEW１月の自動車生産、前年比12.6％減9.3万台インドネシア車両貿易統計自動車NEWベトナムの最新ニュースハイネケン、24年は販売量が５割増加ベトナム食品決算食品・飲料小売り外食・飲食NEW１月新車販売２％減、テトで 国産車７％減、トヨタは５割増ベトナム車両自動車上場不動産会社、24年は８社が赤字ベトナム建設決算不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港詐欺防止を逆手に取った詐欺安全情報PICK UP社会ＩＴ一般通信社会一般事件政策・法律・規制NEWミャンマー労働者のタイ派遣停止か、不透明性リスクにPICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国ＧＭ系工場が生産停止へPICK UP車両統計自動車小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ