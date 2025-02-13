今年のＮＺ成長率2.5％＝ウエストパック

ニュージーランド今年のＮＺ成長率2.5％＝ウエストパック経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計貿易政策・法律・規制失業率今年のＮＺ成長率2.5％＝ウエストパックニュージーランド経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW失業率、10年ぶり低水準に 24年12月は3.1％、景気にプラスマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計電機その他製造雇用・労務12月失業率3.1％、６カ月ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ失業率、5.1％に上昇 就業者減少幅は09年以来最大ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済貿易統計アパレル企業売上高２年ぶり増、販売は鈍化中国繊維マクロ経済貿易統計繊維小売りNEW１月の掘削機販売1.1％増、10カ月連続プラス中国製造貿易統計機械インフラ建設・プラントNEW24年の世界車載電池シェア、中国は67％中国車両貿易統計自動車車部品NEW１月の中小企業景況感、２カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計NEW自由貿易港、24年貿易額は３兆元＝過去最高台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW25年成長率1.6％、ＫＤＩが0.4Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計NEWオーストラリアの最新ニュース財相、銀行に若者の住宅融資規制緩和を指示オーストラリア経済金融一般不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制選挙NEWＮＺ、出社義務付け拡大でも勤務時間柔軟にニュージーランド経済統計社会一般雇用・労務豪は米の関税免除？ トランプ氏が「検討」、警戒感もオーストラリア経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属その他製造鉱業その他サービス外交各国・地域のトップ記事中国25年の景況予測、改善傾向にPICK UP経済マクロ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港大量欠航、主因は連絡不足PICK UP運輸空運政策・法律・規制NEW台湾航空２社売上高は高水準維持PICK UP運輸決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ