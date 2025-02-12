印は貿易摩擦回避を模索、首相訪米へ

インド印は貿易摩擦回避を模索、首相訪米へ政治国・地域インド業種政治関連タグインド米国政治一般外交関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後香港郵政、米国向け小包の取り扱い再開香港運輸海運空運政策・法律・規制経済部、企業の市場把握を支援＝米の関税で台湾鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制米の関税攻撃の戦線拡大、迫られる対応ベトナム政治電子・コンピューター鉄鋼・金属石油・石炭・ガス政治一般政策・法律・規制外交米鉄鋼関税、ベトナムに波紋 関連株が売り、アルミ業界も懸念ベトナム鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属外交豪は米の関税免除？ トランプ氏が「検討」、警戒感もオーストラリア経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属その他製造鉱業その他サービス外交印は貿易摩擦回避を模索、首相訪米へインド政治政治一般外交インドの最新ニュース影響力がある国ランクで印12位、米フォーブスインド経済マクロ経済統計ＩＩＨＬによるＲキャップ買収、26日見通しインド金融金融一般証券保険政策・法律・規制サムスンのスト、全国労組が州に仲介要請インド電機マクロ経済電機雇用・労務各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ