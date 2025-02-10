景気の下振れリスク増大、ＫＤＩが指摘

韓国景気の下振れリスク増大、ＫＤＩが指摘PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載韓国の政局混迷韓国の政局混迷与党政権の継続45.2％、0.8ポイント下落韓国政治統計政治一般選挙NEW景気の下振れリスク増大、ＫＤＩが指摘韓国経済マクロ経済統計政治一般NEW「全員捕まえろ」尹氏指示、弾劾審で証人陳述韓国政治政治一般首相ら戒厳令手続き問題視、尹大統領罷免影響も韓国政治政治一般尹大統領を起訴、韓国検察韓国政治政治一般軍事選挙外交尹大統領を起訴、戒厳令巡る内乱首謀罪韓国政治政治一般軍事選挙外交韓国の最新ニューステイクオフ：韓国で暮らす日本人にと…韓国社会社会一般ムシンサのＰＢ製品、コンビニＧＳ25で販売韓国商業繊維その他製造小売りNEW24年の電力取引量、原発が32.5％で最多韓国公益統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ