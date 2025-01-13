香港【オフショア人民元の今】第121回中国経済は好調も人民元相場への影響は限定的金融国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載市場直送！オフショア人民元の今ＧＤＰ安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計瀋陽のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標届かず中国遼寧経済マクロ経済統計広西の24年ＧＤＰ、4.2％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計広東の24年ＧＤＰ、3.5％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計自動車統計浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計電動車向け充電設備、24年末に1282万台中国車両統計自動車インフラ陸運江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光貿易統計在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光地方が今年成長目標引き下げ 大半占める、24年は年末改善中国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第121回 中国経済は好調も人民元相場への影響は限定的香港金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第121回 中国経済は好調も人民元相場への影響は限定的香港金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第120回 人民元は中国政府の政策転換を好感香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第119回 トランプ氏の大統領選勝利を受けて再び人民元安に香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第118回 経済支援に向けた中国の政策転換香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第117回 中国の経済成長率目標「５％前後」は困難か香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第116回 米国利下げによる人民元の押し上げ圧力は限定的か香港金融金融一般政策・法律・規制香港の最新ニュース恒隆地産の24年通期、純利益は46％減香港建設決算不動産建設・プラント小売りキャセイ食中毒、機内食サラダに細菌か香港運輸食品・飲料保健医療空運社会一般事件土地の所有権登録制度、27年から導入へ香港建設不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ